Infiniti опубликовали фото интерьера Q Inspiration Concept

Концепт-кар Q Inspiration Concept представляет собой автомобиль будущего автопроизводителя Infiniti. Ранее компания уже публиковала снимки экстерьера, теперь же представили интерьер новинки.

Помимо футуристического дизайна, Infiniti Q Inspiration Concept получит компактный бензиновый турбодвигатель VC-Turbo V4 с изменяемой геометрией, который имеет большую производительность и минимальный вред для окружающей среды. В результате мотор занимает меньше места, за счет чего в салон стал просторнее. Седан Infiniti Q Inspiration Concept будет полноприводным.

Задние двери Infiniti Q Inspiration Concept открываются в обратную сторону, что позволяет представить интерьер концепта во всю ширину. Салон «ориентирован на человека» достаточно просторным. Для пассажиров и водителей представлены индивидуальные сенсорные экраны, а каждое кресло «zero gravity» отделено своим звуковым пространством. Модель оснащена активным автопилотом и другими системами помощи водителю.