Представлен новый конкурент Hyundai Solaris и KIA Rio от Buick

На просторах интернета появились фотографии с презентации нового доступного седана Buck Excelle. На поднебесный авторынок новинка выйдет летом 2018 года.

Размеры нового Buick Excelle составят 4468X1765X1469 мм, а величина колесной базы достигнет 2 611 миллиметров. Следует сказать, что новинка сможет побороться за клиентов с KIA Rio Hyundai Solaris.

Под капотом нового Buick Excelle разместился 1-литровый турбодвигатель с отдачей 116 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 1,3-литровый бензиновый агрегат с мощностью 107 «лошадок». Они работают вместе с 5-диапазонной МКПП или вариатором CVT с системой переднего привода.

В перечне оснащения седана стоит выделить ABS, EBD, систему курсовой устойчивости, кондиционер, эйрбэги для водителя и переднего пассажира и фирменную мультимедийную установку. В топовых версиях числятся климат-контроль, парктроник, мультимедийный центр с тачскрином и 16-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала. За наиболее бюджетную модификацию Bucik Excelle придется отдать 80 000 юаней или 776 000 рублей.