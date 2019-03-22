В Японии представили устройство для «управления настроением»

Японские инженеры создали устройство при помощи которого можно создавать благоприятную обстановку и корректировать настроение.

В Шанхае (Китай) с 11 по 12 июня пройдет выставка CES Asia 2019. В процессе выставки представители японской компании Japan Display (JDI) продемонстрируют миру устройство Multi Sensory Device XVG-01, которое, с большой вероятностью, совершит революцию в сфере создания уюта в жилом и офисном помещении. Приспособление создано для того, чтобы менять настроение пользователей. Оно будет демонстрировать различные картинки, издавать запахи и проигрывать звуки способствующие релаксации и улучшению настроения. По своему дизайну устройство напоминает смесь старого деревянного телевизора с проигрывателем пластинок. Оно будет иметь деревянный корпус, круглый дисплей и небольшую металлическую трубку, по всей видимости, предназначенную для распространения приятных ароматов. Multi Sensory Device XVG-01 поступит в продажу в конце 2019 или начале 2020 года. Цена устройства пока не оглашается.