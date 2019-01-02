В Японии создали роботов с функцией развешивания белья

Сообщается, что новый японский робот под названием Ugo умеет развешивать и складывать белье после стирки и сушки. На данный момент устройство не полностью самостоятельно, однако производители обещают, что в продажу оно поступит абсолютно автоматизированным.

От стартапа из Японии Mira Robotics представлен новейший робот с такой функцией домохозяйки, как развешивание белья после стирки и последующее складывание после сушки. На данный момент устройство работает не автономно – требует присутствия человека, но как обещают представители компании Mira Robotics, в продажу поступит полностью автоматизированный робот, что означает, что присутствие человека в процессе не потребуется.

Максимальный вес, который способно будет поднять устройство – полтора килограмма, что совсем немного, учитывая, что влажные вещи, в том числе, мокрые одеяла и постельное белье могут весить до пяти килограмм. Однако производители уверяют, что это только демо-версия и конечный вариант будет во многом усовершенствован.