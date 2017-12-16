Японский андроид-ребенок умеет перемещаться и улыбаться

Ученые в области робототехники из Японии во главе с Хироси Исигуро создали робота-ребенка, который постепенно развивается и перенимает человеческие качества. Модель робота была показана на презентации в Национальном музее.

Андроида сделали похожим на 10-ти летнего ребенка ростом 120 см и весом 37 кг. Исигуро объяснил выбор такой внешности тем, что робот в облике ребенка не будет восприниматься людьми как что-то ужасающее. Тело разработали в виде каркаса из углерода и пластика, в качестве кожи использовали латекс.

Робот-андроид без затруднений передвигается на 4 колесах, может размахивать руками и указывать направление. Благодаря 47 двигателям инновационная разработка уже умеет улыбаться и держать в руках предметы.

Ученые планируют и дальше развивать своего ребенка-робота, научив его свободно разговаривать с людьми и обмениваться информацией.

Хироси Исигуро – японский робототехник. Известен как один из создателей серии роботов Актроид, Теленоид, Эльфоид и др. Один из его роботов создан по облику самого Исигуро и иногда замещает его на лекциях.