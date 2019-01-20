Российский робот FEDOR застрял в люке космического корабля

Сейчас андроида дорабатывают, ведь из-за своих плеч он не влезает в люк российского транспортного пилотируемого космического корабля Союз МС-14.

«Фёдор» или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) – это робот-спасатель, над созданием которого трудились специалисты НПО «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований. FEDOR располагает системой голосового управления и различными специальными датчиками. Половина деталей была произведена в РФ, а другая сделана под заказ в других странах. Рост робота – 180 см. Вес - около 160 кг. Мощность – 20 лошадиных сил. Андроид работает на базе ОС реального времени и способен функционировать в автономном режиме один час, кроме этого, «им» можно управлять на огромном расстоянии через спутниковую связь.

«Федор» умеет пользоваться дрелью, стрелять из пистолета, открывать двери, а также водить автомобиль и квадроцикл.

Он уже прошёл примерку кресла корабля, но, как выяснилось, у робота чрезмерно широкие плечи, поэтому он «проблематично» проходит через люк Союз МС-14. В связи с этим робота отправили на доработку. Об этом сообщает «Интерфакс» ссылаясь на своего информатора в ракетно-космической отрасли.

Известно также, что андроиду переделают плечевой пояс и торс. Добавим, что «Федор» отправится в космос в августе этого года.



