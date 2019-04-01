Робота научили кататься на гиророликах

Инженеры из США научили робота Cassie уверенно держаться на гиророликах. За наклон корпуса отвечают две отдельные платформы.

Ученые создали двуногого робота-страуса. Экспонат умеет ходить по пересеченной местности и ездить на роликах. Робот оснащен датчиками, благодаря которым он может передвигаться полностью автономно. Разработчики назвали робота Cassie, его посадили на гироролики, напоминающие ховерборд. Гироролики — это гибрид роликов и гироскутера. Состоит из двух отдельных платформ, которые управляются с помощью наклона корпуса. Несмотря на сложность управления, робот легко справляется с нагрузкой. Для передвижения робот делает наклоны вперед и назад.

В робота установили компьютер, отвечающий за его координацию и движения в целом. Робот очень похож на супергероя: он может объехать препятствия, плавно развернуться, проехать по неровностям, ехать в горку и спуститься по ступенькам. Робот адаптирован под городские условия; разработчики уверены, что его можно будет использовать для доставки еды или даже в отряде охраны. Кроме того, робот может помогать рабочим на фабриках или стройках. Судя по кадрам робот, покрашен в ярко-желтый цвет и напоминает героя мультфильмов. У робота две длинные ноги, короткое туловище, а вместо головы камера и компьютер.