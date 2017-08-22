В ночном клубе Чехии используют робота вместо диджея

В ночном клубе Karlovy Lazne используют робота вместо диджея. Это единственное подобное заведение. Находится оно в Праге.

Робот отдаленно напоминает гигантскую руку с клешней. Это устройство ранее использовалось в автомобильной промышленности. Модифицировали его по поручению руководства ночного клуба.

Робот оснащен специальным ПО, которое позволяет машине самостоятельно выбирать музыкальную пластинку и устанавливать ее в проигрыватель. К тому же, железный диджей умеет танцевать и двигается в такт музыке.

От живых диджеев в заведении не отказались. Но его каждый час сменяет робот. Посетителей заинтересовало нововведение. Однако есть и те, кто не поддерживает идею. Клиенты объясняют это тем, что робот не в состоянии почувствовать публику и своевременно отреагировать на зарос посетителей.