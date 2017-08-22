В Японии робот попытался изнасиловать создателя

В Японии робот RJ1408 попытался изнасиловать создателя. Женщина серьезных травм не получила.

Испытания робота проходили в штатном режиме. Он создается с целью получения идеального сексуального образца. На одном из этапов испытания искусственного интеллекта, творение набросилось на женщину-создателя и попыталось ее изнасиловать.

В момент атаки у робота была загружена программа для жесткого секса. Испытания должны были проводиться с участием женского образа подобной машины. Однако испытуемый робот по неизвестной пока причине выбрал настоящую женщину. Он схватил ее за руки и стал рвать не ней одежду.

Происходящее был приравнено к «попытке изнасилования». Исследования на неопределенный срок отложили. Возобновятся они, как только причина сбоя будет установлена.