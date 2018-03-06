Муравьи научили роботов ориентироваться по Солнцу

Во Франции ученые впервые в мире создали робота, который способен ориентироваться в пространстве без навигационной системы.

Созданный робот оснащен «внутренним компасом», который похож на муравьиный.

Известно, что пустынные муравьи могут преодолеть дистанцию в несколько сотен метров ради того, чтобы найти еду и после этого вернуться в муравейник тем же путем. Это становится возможно благодаря тому, что у муравьев есть способность ориентироваться по солнечному свету. Они могут буквально просчитать пройденное расстояние относительно Солнца.

На основе этого специалисты из Национального центра научных исследований во Франции создали модель робота под названием «AntBot». В него встроен оптический компас, который позволяет составить анализ излучения. Также оптический датчик, который направлен на Солнце, чтобы измерять расстояние, пройденное дроном, и движения.

При использовании данного «внутреннего компаса» робот способен вести исследование окружающей среды, а также вернуться обратно в точку отправления. «AntBot» достаточно мобилен и у него есть возможность передвигаться в суровых климатических условиях. Это делает его незаменимым помощником в работе спасательных служб. Вес робота составляет менее 2,5 килограммов.