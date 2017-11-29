Эксперты рассказали, какой смартфон обладает лучшей камерой

На сайте DP Review, провели анализ и выявили лучшие камеры Android и iOS смартфонов 2019 года.

Среди телефонов, работающих на операционной системе Android, первое место занял Google Pixel 3. Разработчики оснастили это устройство одномодульной основной камерой. Однако за счет алгоритмов и цифровой обработки смартфон может создавать снимки лучше, чем те, что были сделаны на двойные или тройные камеры. Google Pixel 3 способен сделать хорошие фотографии как при ярком свете, так и при недостаточном освещении.

Помимо этого, эксперты выясняли, какой телефон лучший для видеосъемки. Им стал iPhone XS. Лучший по зуму стал Huawei P30 Pro. Самый бюджетный вариант Google Pixel 3.

Аппарат Google Pixel 3 выполнен из стекла двух разных фактур: верхняя часть задника прикрыта гладким и глянцевым стеклом, а нижняя матовым и шероховатым, в которой разместился сканер отпечатков пальцев. Так производитель провел аналогии с моделями предыдущего поколения, а заодно и увеличил проводимость задней крышки. Под ней теперь располагается модуль беспроводной зарядки с поддержкой зарядных устройств до 10 ватт.

Ранее специалисты назвали пять лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 12 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал девайс Xiaomi Redmi Go.