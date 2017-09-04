Искусственный интеллект станет настоящей находкой для шпиона

Он вполне может стать востребованным в шпионаже в течение ближайшего времени. В том числе, в сборе данных на международном уровне.

Искусственный интеллект уже совсем скоро станет настоящей находкой для шпиона. С помощью ИИ профессиональные сети могут создать фейковые профили, с помощью которых неизвестные станут втираться в доверие не только к учёным или бизнесменам, но, даже, к политикам.

В профилях будут содержать впечатляющие резюме и указываться очень влиятельные друзья и впечатляющие связи. Проблема заключается в том, что такого человека просто не существует.

Всё указанное в профиле может быть результатом работы, которую выполнила неизвестная организация, в том числе и разведка того или иного государства.

Даже фото мнимого лица создаётся при помощи искусственного интеллекта. А вот в друзьях и знакомых будут указаны вполне реальные и влиятельные в той или иной сфере лица.

Впрочем, те, как правило, не принимают запросов, поступающих от незнакомых людей или проверяют их указанную в резюме историю.

Если же человек является «понятным», из вполне понятной компании, который обращается, имея понятную цель, то ответ, как правило, следует. Люди пока не склонны думать, что к ним могут обращаться шпионы.

Как правило, обращаются для инвестирования в ту или иную компанию, фонд или акции.

Однако, нужно учитывать особенность нового электронного шпионажа. Он уже способен не к точечной, а к массовой работе. Таким образом проводится «ковровая бомбардировка» интернета с запросами о дополнении в друзья.

При этом, сейчас многие пользователи привыкли добавлять к себе всех без разбора. Большая цифра в профиле является настоящим знаком качества для созданного профиля шпиона.

Тот позднее вполне может постучаться к вашим деловым партнёрам, а те, решить, что раз он знаком вам, то не является полным незнакомцем. Так и происходит легитимизация в Сети несуществующей личности.

Шпионы, как их понимают в классическом виде, сейчас уже давно не существует. Или это единицы величайших профессионалов. Для взломов сетей, касающихся госслужбы, стратегических предприятий, финансового сектора, нефтедобычи и так далее, требуются сложные системы.

Намного проще воспользоваться человеческим фактором. То есть найти в той или иной системе нужного человека, определить его слабости, провести вербовку и через него спокойно входить в любую локальную сеть.

На сегодняшний день именно такой способ взлома считается самым простым и проверенным.

При этом, в качестве шпиона уже вполне может использоваться искусственный интеллект, который постепенно становится умнее человека-шпиона. Он может представляться вымышленным мужчиной или женщиной, спокойно вступать в контакт и выпытывать необходимые данные.

ИИ создаёт и несуществующие лица. В Интернете уже появился ряд сайтов, которые помогают отличить фейковую фотографию от реальной. Однако, с каждым разом это становится всё трудней.

Стоит помнить, что прямо сейчас мощные нейросети учатся обману при скорости в несколько миллионов попыток за секунду.

Остаётся большим вопросом, смогут ли разработчики ИИ поставить его на службу против его коллег-шпионов.