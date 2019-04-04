Смартфон Honor 20разошелся за две недели

Несмотря на все проблемы компании Huawei, продажи на некоторые устройства не изменились.

Некоторое время назад США ввела санкции против китайской компании-производителя Huawei. Однако даже такие проблемы не смогли повлиять на продажи некоторых устройств китайского бренда. Это касается смартфона Honor 20 от суббренда компании. Напоминаем, что гаджет был предложен пользователям в самый пик разбирательств. Тогда никто не собирался объявлять о дате начала продаж, ведь было неизвестно, как пойдет дело. Оказалось, что за две недели устройство полностью разошлось – продали порядка одного миллиона единиц. Отметим, что продажи проходят только в Китае, где к компании относятся лояльно.

К слову, в скором времени компания-производитель объявит о начале продаж новой модели смартфона – Honor 20 Pro, которая будет представлена в двух версиях: 8 Гб ОЗУ + 128 Гб ПЗУ и 8 Гб ОЗУ + 256 Гб ПЗУ. Таким смартфоны можно приобрести за 460 и 505 долларов. Сообщается, что 20 июня данная модель гаджета появится и на международном рынке – в Великобритании. В этом случаи бренд будет рассчитывать только на стандартную стоимость – примерно 400 фунтов, но это касается версии 6 Гб ОЗУ + 128 Гб ПЗУ.