Гаджет Honor 9X Pro обзаведется новейшей семинанометровой SoC Kirin 810

Помимо этого устройство оснастят 48-мегапиксельную камеру.

Несколько дней назад устройство Honor 9X Pro упоминался в связи с тем, что он прошел сертификацию в России. Говорят, что смартфон получит 48-мегапиксельную камеру и 6-8 Гб ОЗУ. Однако недавно появились новые данные, в которых говориться, что Honor 9X Pro будет одним из первых устройств компании Huawei, который обзаведется новой разработкой семинанометровой SoC Kirin 810. Говорят, что первым гаджетом с таким новшеством станет модель Nova 5.

Помимо этого, есть данные, что Honor 9X Pro обзаведется дисплеем IPS с диагональю 6,5-6,7 дюймов, 48-мегапиксельный датчик Sony IMX 582, а фронтальная камера будет на 25 мегапикселей. Что касается семинанометровой SoC Kirin 810, то это будет однокристальная система с блоком NPU, который создала сама компания Huawei. Отметим, что других технических характеристик пока нет.