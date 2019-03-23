Открытое бета-тестирование Auto Chess в League of Legends могут запустить 18 июня

Игровая компания Riot Games сообщила о процессе разработки нового режима Teamfight Tactics (TFT).

Сотрудники компании не так давно анонсировали выход нового игрового режима Teamfight Tactics для своей мегапопулярной многопользовательской игры League of Legends. TFT станет ответом на пользовательскую карту Auto Chess для DOTA 2, игры от компании-конкурента Valve. Auto Chess за кратчайший срок набрала огромную популярность среди геймеров всего мира, что заставило Riot Games предпринять активные действия по разработке собственного аналога, чтобы оставаться в актуальными и не потерять доверие фанатов.

Разработчики сообщили неофициальную дату запуска открытого бета-тестирования нового режима - 18 июня, но, подчеркнули они, это число может поменяться, а потому призвали поклонников следить за новостными объявлениями и проявить терпение.

Торопят студию и конкуренты из Valve, которые на прошлой неделе выпустили свою полноценную игру Dota Underlords по мотивам Auto Chess, и уже собирают благодарные отзывы от фанатов.