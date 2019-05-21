Вдогонку за США: ВПК России начинает печатать оружие в 3D

Производить военную технику скоро станет невозможным, если не использовать 3D-принтеры. Это диктует международная конкуренция своими жёсткими условиями.

Учитывая это, ВПК России пускается вдогонку за США и начинает печатать своё оружие. Это будет более экономичным и с меньшей себестоимостью. Помимо того, в данное случае применяются классические методы, такие, как литьё, штамповка и т.п. Также метод удобен и прост в использовании.

Первыми перспективами использовать 3D-принтеры в ВПК заинтересовались США. Уже сейчас, по некоторым данным, у армии Соединённых Штатов есть возможность прямо на позициях печатать необходимое оружие. Это делается с помощью специально созданного универсального комплекса.

В частности, в полевых условиях лишь за два часа был создан гранатомёт с калибром 40 мм. Для этого использовался 3D-принтер по металлу. Только две детали этого оружия произвели при помощи классического метода. Это пружины и болты.

Во время испытания гранатомёт показал штатные характеристики, которые соответствовали стандартам обычного производства. Несмотря на то, что он был изготовлен ускоренным лазерным спеканием, никаких повреждений после стрельбы отмечено не было и оружие признали годным к дальнейшему использованию.

Вдохновлённые своими успехами военные США приступили к сверхкрупным экспериментам. Они напечатали новую субмарину. На это потребовалось 4 недели при стоимости в 80 тыс. долларов, что меньше классической себестоимости в 10 раз.

Подлодку напечатали из углеродного волокна. При классическом производстве этот процесс занял бы больше 8 месяцев. Эксперимент показал перспективные результаты.

По данным ряда источников, уже к концу этого года из 3D-принтера выйдет субмарина, которая окажется полностью готовой к спуску со стапелей и принятию в состав военного флота США.

3D-принтеры усиленно прорываются и в космос. В частности, на них уже удалось напечатать баки, предназначенные для космической ракет. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы таким же способом напечатать основной модуль.

NASA уже анонсировало не позднее, чем в 2021 году, выведение на орбиту 30-метрового корабля, полностью напечатанного на принтере.

Армии НАТО приступили к 3D-печати не только вооружений, но, даже, казарм и долговременных точек обороны.

Станок отличается быстрой и бесшумной работой. При этом, производство безотходно и потребляет минимальное количество материалов. Оно уже вступило в настоящую конкуренцию с традиционными способами производства, понемногу осваивая, даже танкостроение.

Законодательством США не запрещено наличие такого принтера в личном пользовании. На нём вполне законно, если применяются только композитные материалы, можно напечатать пистолет. Правда, потом он должен пройти регистрацию. Стоимость устройства меньше полутора тысяч долларов.

В России пока есть лишь одна 3D-ферма, которую создали в Королёве. Она применяется не только с зарубежными станками, но и с отечественными разработками.

Исходным продуктом служит жаропрочная и нержавеющая сталь. Также пользуются алюминием, титаном, и широким спектром композитов. С помощью этого устройства можно создавать всё, что угодно, при значительно меньшей себестоимости.

Изготовление происходит в течении нескольких часов, а оформление заказов может быть интерактивным прямо через телефон. Под каждый уникальный заказ необходимо создание прототипа и модели. Только после этого готовую разработку направляют в программный блок, чтобы получить конечное изделие.

Предполагается, что при широкомасштабном использовании 3D-принтеров произойдёт быстрое вытеснение классического производства. На объёмных устройства станут создавать, как боекомплекты, так и столовые приборы.

Это приведёт к появлению постиндустриального общества, в котором будут совершенно новые принципы по потреблению, производству и сбыту.

После того, как себестоимость резко сократится, приобретение высокотехнологичных изделия станет доступным почти для всех тех, кто проживает в промышленно развитых странах.

На заводах останутся исключительно роботы. За человеком останется лишь роль созидателя или оператора, руководящего сложными системами.