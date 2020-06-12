Sony показала первые кадры Gran Turismo 7 на PS5

Дата выхода игры пока не известна.

Издательство Sony в коллаборации со студией Polyphony Digital have показало трейлер игры Gran Turismo 7. Продукт подготовили специально для PlayStation 5. Создатели скрупулезно трудились над гемйплеем и дизайном Gran Turismo 7. Судя по кадрам, в продолжении гоночной серии появятся детально прорисованные модели автомобилей Porcshe, Aston Martin, Mercedes и других люксовых марок. Трассы в новой части игры тоже заслуживают внимания — производители подготовили гонки на стадионе, поездки в лесистой местности. Мелькнул даже GT Town. Не исключено, что это место станет центральной локацией — «штаб-квартирой» игрока.

Вторая часть ролика показала кадры проекта Polyphony Digital. Здесь демонстрируется, как за рулём автомобиля Aston Martin DB 11 игрок будет соревноваться с семью другими претендентами на титул чемпиона. Управление машиной ведется от первого лица, и при движении по пересеченной местности транспортное средство замедляется, как и в реальной жизни. Создатели проработали и визуальные спецэффекты.











Наиболее реалистичным получился дым, который вырывается из выхлопных труб. Дата выхода Gran Turismo 7 на PS5 пока неизвестна, но появились данные, что авторы предусмотрели и одиночный вариант, и многопользовательский режим игры.