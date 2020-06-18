Инсайд из Apple: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат экран на 120 Гц

Еще одной новинкой, по данным Росса Янга, станет батарея емкостью 4400 мАч.

Основатель исследовательской компании DisplaySearch поделился инсайдом из Apple. Со слов Янга, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат экран с частотой развертки ихображения в 120 Гц. Это в два раза выше, чем у смартфонов 11-го модельного ряда которые выпускаются сейчас. Надо отметить, что обычный iPhone 12 останется со старым экраном размером 5,4 дюйма, с разверткой в 60 Гц.

Какую технологию будет использовать новая панель, LCD, или OLED, пока не сообщается. Но известно, что iPhone 12 Pro Max при размере экрана в 6,7 дюйма будет иметь толщину 7,4 мм. Это на 0,7 мм меньше, чем имел телефон iPhone 11 Pro Max. Кроме того 12-й iPhone получит чуть более емкую батарею на 4400 мАч.

Не обойдется выпуск нового телефона и без традиционного для Apple «выкручивания рук» потребителю. Руководство компании приняло решение, что новая модель не будет комплектоваться проводными наушниками. Таким образом, Apple надеется простимулировать покупку беспроводных гарнитур AirPod.