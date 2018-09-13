«Яблочные» побили собственный антирекорд стоимости ремонта своих смартфонов

Теперь самым дорогим в ремонте станет представленный на днях флагман iPhone XS Max, потеснивший прошлогоднего «рекордсмена» iPhone X.

Как сообщает Phone Arena, полный ремонт нового айфона обойдется его владельцу более чем в половину его стоимости - в 599 долларов, а замена экрана – в 329 долларов. При этом цена на смартфон, заявленная после его презентации, составляет 1099 долларов.

iPhone XS будет чуть дешевле в обслуживании: его экран обойдется пользователю в 279, а полный ремонт – в 549 долларов. Эти же цены в прошлом году были установлены для модели iPhone X и были названы рекордными.

Напомним, на прошлой неделе на масштабной презентации в Купертино Apple представила три новых модели смартфонов. iPhone XS и iPhone XS Мах продолжают линейку флагманов, а модель iPhone XR с минимальной ценой в 749 долларов выпущена как бюджетный вариант. От более дорогих моделей он отличается LCD-экраном и одинарной 12МП камерой.