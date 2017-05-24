Apple представила три новых смартфона и улучшенные умные часы

В американском Купертино в штаб-квартире компании с помпой прошла презентация новинок этого года.

«Яблочные» новинки расширяют линейку смартфонов Х. Два из них, iPhone XS и iPhone XS Max относят к флагманским, а iPhone XR – бюджетная модель. Большинство мнений склоняется к тому, что «флагманы» мало чем отличаются от базовой модели iPhone Х. У них традиционные OLED-дисплеи диагональю 5,8 и 6,5 дюймов соответственно, более производительный процессор A12 Bionic и двойная камера в 12 МП.

iPhone XR отличается от собратьев тем, что его дисплей сделан в технологии LCD, а 12-мегапиксельная камера одинарная, а не двойная. Устройство имеет диагональ в 6,1 дюйма.

При этом цена iPhone XS составит тысячу без одного доллара (почти 88 тысяч рублей), на iPhone XS Max – на сотню долларов больше (соответственно, почти 97 тысяч рублей). А их бюджетный собрат обойдется желающим в 749 долларов. На рынке флагманские устройства появятся в конце сентября, а модель XR – в октябре этого года. Для каждой модели предусмотрены три модификации в зависимости от объема встроенной памяти (64, 256 и 512 гигабайт для флагманов, либо 64, 128 и 256 гигабайтов для «бюджета»).

Также на презентации пользователям продемонстрировали улучшенные смарт-часы с более тонким и широким дисплеем. Из интересных функций новинки – возможность сделать себе ЭКГ, а также функция гироскопа, которая в случае падения владельца позволит спустя несколько минут послать вызов в экстренные службы.

Что касается ноутбуков и планшетов компании, обновления которых ожидали многие эксперты рынка, новинок в этом сегменте представлено не было.