Слух: Видеокарту GeForce RTX 3090 выпустят с 12 Гб памяти и частотой 21 ГГц

Адаптер будет работать на графическом процессоре GPU GA102 и получит 5248 ядер.

Производитель видеокарт Nvidia сообщил, что модификация GeForce RTX 3080 появится уже в июле, а сейчас заканчиваются последние испытания. Однако сразу два инсайдера уже делятся характеристиками карты GeForce RTX 3090. И хоть производитель пока подробности дизайна и функционала не раскрывает, раньше эти источники угадывали подробности максимально достоверно — немецкое издание Igor`s Lab и ресурс TechPowerUp.

Адаптер RTX 3090 и еще одна, новая модель Titan, выпустят, если верить слухам, с графическим процессором GPU GA102. Titan оснастят 3D-картой на 5376 ядер CUDA, 24 гигабайтами памяти с частотой 17 гигагерц. Карта RTX 3090 слегка уступает ей по характеристикам: инсайдеры «дарят» ей 5248 ядер CUDA и 12 ГБ памяти с частотой 21 ГГц. Данные характеристики вызывают интерес из-за большой частоты и увеличенного объема памяти. Такие метаморфозы должны повысить производительность адаптеров.

Оба информатора утверждают, что в производство запустили и RTX 3090, и Titan, хотя до этого в по Сети распространялась информация, что RTX 3090 выходит вместо Titan.