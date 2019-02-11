Комбинации с личной информацией, вроде имени или даты рождения, проще взломать.

Одной из самых распространённых комбинаций эксперты считают пароли формата «месяц-год». Фото: theolivepress.es, zdnet.com

Специалисты по кибербезопасности считают, что до сих пор главным фактором риска для сохранности личных данных являются простые пароли. Эксперты назвали самые небезопасные пароли, которыми люди облегчают работу мошенников.

Исследовательская группа компании Positive Technologies регулярно проводит тесты на безопасность внутренних сетей корпораций. По словам руководителя группы Екатерины Килюшевой, почти в 100% случаев специалисты подбирали данные для входа в чужую учётную запись.

В большинстве случаев «подсказкой» для взлома становились сами владельцы аккаунтов, которые составляли пароли из очевидных фактов. В качестве распространённого примера Килюшева приводит комбинацию «название месяца в латинской раскладке-текущий год».

В каждой третьей компании, где проводились тесты, существовали такие комбинации, отметили в Positive Technologies. Иначе говоря, злоумышленники могут подобрать данные для входа на основе логики и опыта.

Как отметил представитель комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц, современные злоумышленники в своих методах чаще не доходят до сложных способов взлома. Обычно мошенники «работают методом брутфорса», отметил Лифшиц.

После перебора базы с распространёнными паролями, злоумышленники формируют варианты на основе известной информации — даты рождения, имени, клички домашнего питомца. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от паролей на основе очевидных комбинаций слов и цифр.

Лучшей защитой от методов случайного перебора и социальной инженерии специалисты считают случайные комбинации знаков и цифр.