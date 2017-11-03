IT-эксперты перечислили самые популярные вредоносные ПО за июнь

В России лидирует программа Emotet, которая рассылает пользователям фишинговые письма.

Эксперты назвали самые популярные компьютерные вирусы за июнь. Источники: zr.ru, fb.ru

IT-эксперты компании Check Point провели исследование, какие вредоносные ПО самые популярные в мире и перечислили их. Во внимание специалисты принимали программы, которые атаковали компьютеры пользователей в июне. Отмечается, что киберпреступники чаще всего использовали спам-рассылки программ, которые крали и шифровали информацию с устройств, а прекратить это можно было только после выплаты выкупа.

Самым популярным за июнь стало ПО Agent Tesla. Эксперты классифицировали его как троян и инфостилер. С помощью этой программы хакеры похищали пароли Wi-Fi и учетные данные Outlook. Программа доставила неприятности 3% учреждений по всему миру.

Серебряными «призерами» стал ботнет Phorpiex и ПО XMRig. Каждый из них навредил 2% электроники по всему миру. Первый требовал выкуп, угрожая опубликовать снимки и видеоролики с камер гаджетов пользователей, а второй позволял делать фальшивые инвестиции в криптовалюту и получать реальную прибыль.

Мобильные устройства чаще остальных терроризировал троян-дроппер Necro. Он самовольно скачивал вирусные файлы, запускал навязчивую рекламу и оформлял платные подписки.

Самым популярным вредоносным ПО в России стала программа Emotet. Ее воздействию подверглись 6% организаций РФ. ПО рассылало фишинговые e-mail с вирусными ссылками или вложениями.