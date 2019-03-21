Первые скриншоты игры Watch Dogs Legion попали в Сеть

Специалисты уже рассказали, как скачать новое детище Ubisoft бесплатно.

Игрокам рассказали, как бесплатно скачать Watch Dogs 2. Источники: wallpapersite.com, f1cd.ru

12 июля в 21:00 по Москве начнется раздача игры Watch Dogs 2. Однако первые скриншоты в Сеть попали еще накануне. Оказалось, что игра будет иметь форму рекрутинга. Это значит, что пользователь может обратиться к любому NPC и пригласить его в свою группу. Новое детище Ubisoft Watch Dogs Legion порадует геймеров разноплановыми персонажами: полицейскими, спортсменами, хулиганами и шпионами наподобие Джеймса Бонда. Также герои могут косплеить и других популярных личностей. Ожидается, что во время конференции представители компании Ubisoft Entertainment назовут сроки выхода игры, так ранее её перенесли на неопределённый срок. В то же время специалисты Ubisoft уже рассказали, как скачать приключенческий шутер бесплатно.

Первый скриншот игры Watch Dogs Legion. Источник: megaobzor.com

Сначала придётся дождаться демонстрацию геймплея Trackmania. При этом скачивание будет доступно только до 22:00 по Москве, до старта основной презентации. Для скачивания нужно будет установить приложение Ubisoft Uplay с официального сайта разработчиков, принять лицензионное соглашение, запустить приложение на ПК, создать в нем учётную запись с информацией о своём имени, пароле, дате рождения и адресе электронной почты. Как только регистрация завершится, пользователь заходит в новый профиль, посещает раздел «Игра» и вводит её название. Тогда геймера перенаправят на страничку Watch Dogs 2 и заберёт свой приз. Однако если игрок никогда не покупал игры Ubisoft, то регистрация будет проходить в два этапа для большей надёжности.