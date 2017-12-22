Ради просмотров видео москвич убил собаку. Все произошло 20 декабря в прямой видеотрансляции.

Молодой человек из Москвы в одной из соцсетей посредством трансляции в прямом эфире демонстрировал свои танцевальные таланты. Однако желающих оценить самодеятельность оказалось немного.

Тогда, ради больших просмотров москвич бросил на свою собаку диван. Звуки из-под мягкой мебели еще некоторое время доносились до подписчиков. На этом парень не остановился и продолжил придавливать диван. Далее он просто продолжил свой танец.

Количество просмотров увеличилось в разы. Но привлек людей не танец, а неадекватное и зверское отношение с животным. Жив ли домашний питомец пока неизвестно. Но на момент окончания видео, собака никаких звуков не издавала.