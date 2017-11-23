Индиец сжег возлюбленную за отказ в замужестве

Индиец сжег свою возлюбленную за отказ в замужестве. Полиция города Хайдарабад уже арестовала 28-летнего Картхика Ванга.

Молодой человек два года пытался добиться расположения своей коллеги Сандхья Рани. Все попытки были безуспешны. Девушка оставалась непреклонна и отвечала отказам на предложения о замужестве.

Как утверждают очевидцы на улице, когда Сандхья Рани возвращалась домой после рабочего дня, между молодыми людьми завязалась ссора. Ванга облил женщину керосином и поджег ее. Рохожие бросились на помощь и вызвали скорую помощь. Однако по пути в больницу женщина скончалась от сильных ожогов.

Мужчину заключили под стражу. Сейчас ведется расследование.

В Индии одной из масштабных проблем до сих ор остается насилие над женщинами. Еще в 2013 году власти ужесточили наказание за подобные преступления. Но решить проблему таким способом не удалось.

Широкий резонанс вызвало в мировом сообществе зверское изнасилование девушки в 2012 году. Тогда над ней надругалось 6 мужчин автобусе в Дели. Пострадавшая скончалась от травм. А преступники были сурово наказаны.

В последние годы женщины в Индии все чаще подвергаются насилию. Особенно «популярено» стало обливать лицо кислотой.