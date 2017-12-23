В Татарстане рабочего убило шлифовальным диском

В Татарстане на заводе рабочего убило шлифовальным диском.

Это произошло в Нижнекамске утром 26 апреля. В 50-летнего мужчину на заводе отлетел диск от шлифовальной машины. От тяжелых травм он умер на месте. Обстоятельства и причины этого случая пока неизвестны. Правоохранительные органы ведут расследование по делу.

Напомним, недавно в Татарстане случилась еще одна трагедия: из-за врачей умерла 4-летняя девочка. Так вышло, когда родители заметили повышение температуры у ребенка. В волнении они вызвали скорую помощь. Однако врачи посоветовали только принять жаропонижающие препараты. После того, как скорую вызвали уже второй раз, девочку отправили в больницу. Вот только по приезду в клинику выяснилось, что реанимационную палату еще не подготовили для ребенка. Малышка скончалась. В произошедшем родители обвиняют врачей.