По вине нижегородских врачей погибла девочка. Ей было 8 лет. Родители обвиняют врачей в гибели ребенка.

8-летняя Маша пожаловалась родителям на боли в животе. Ее отвезли в местную больницу. Там сказали, что это обычное ОРВИ. Врачи сделали капельницу и отправили обратно домой. Однако там девочке стало еще хуже. Родители вызвали скорую, которая отвезла больную в ту же больницу.

На этот раз пациентку было решено немедленно везти в областной центр. Однако в Нижний Новгород девочку доставили поздно. Сердце остановилось. Реанимационные работы проводились 40 минут. Но результатов не дали.

Как выяснилось, причиной болей была не инфекция, а заворот кишок.

Уголовное дело по данному факту еще не возбуждено. Родители Маши намерены добиться наказания для медиков. Они хотят предотвратить повторение подобных случаев. Поэтому уже обратились в прокуратуру.