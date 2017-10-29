Вчера вечером в кафе Орска мужчина совершил самоподжог. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, предварительно облив себя горючей смесью мужчина зашел в кафе на проспекте Ленина. Там он совершил самоподжог. Далее весь в огне он выбежал на улицу и побежал вдоль дороги.

Проезжающие автомобилисты, прохожие и посетители кафе поспешили помочь мужчине. Они пытались подручными средствами потушить пламя. Своевременно взвали все спасательные службы. На кадрах видеозаписи хорошо видно, что пострадавший самостоятельно смог дойти до кареты скорой помощи. Однако о его состоянии на данное время ничего не известно. Причины, которые подтолкнули человека поджечь себя, выясняются.