За последние три дня в горах Швейцарии погибло трое альпинистов. Это подтверждает местная полиция.

Все погибшие стали жертвами схода лавин. В минувшую субботу 29-летняя альпинистка (гражданка Швейцарии) трагически погибла в кантоне Вале (находится на юге страны). В понедельник в том же кантоне лавина накрыла и одного из местных жителей. Ему было 39 лет. Тело мужчины обнаружили его друзья. Вскоре прибывшие спасатели констатировали смерть.

Еще одного погибшего на востоке Швейцарии обнаружили в кантоне Граубюнден (Гризон). Альпинист 31 года из Франции пытался совершить восхождение на гору Глатванг. Покорить вершину в 2376 метров он пробовал в одиночку. Тело француза было обнаружено под 3-х метровым слоем снега. На поиски ушло несколько часов.

Спасатели призывают помнить о мерах безопасности и предосторожности в горах. Также они напоминают о необходимости всегда ориентироваться на свои возможности и погодные условия, и не уходить в горы без предварительного информирования об этом намерении.