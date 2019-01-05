Есть риск схода лавин в горах Бурятии

Повышен риск обвала снежных лавин в горах Северо-Байкальского района. Работники МЧС настоятельно рекомендуют временно прекратить туристические походы по горным маршрутам.

Туристы в планах, у которых «покорить горы Бурятии», обязаны тщательно продумать все детали путешествия. Главное в таком экстремальном путешествии это предусмотрительность: следует знать точный прогноз погоды на день маршрута, идти лучше большой группой, каждый путешественник обязан соблюдать меры безопасности в горных маршрутах и при возможности присматривать за товарищами.

Если туристы всё же попали под срыв лавины, то необходимо как можно скорее найти укрытие от бедствия. Укрытием может послужить выемка в скале или возможность спрятаться за выступом скалы. Если таких вариантов не предвещается и времени уже совсем не осталось, тогда нужно принять соответствующее положение, а именно: сбросив лишние вещи (имеется в виду рюкзак или всё что будет мешать двигаться) принять горизонтальное положение, пождать колени к животу и направить по возможности своё тело по курсу движения «снежного массива». Главное чтобы снежная пыль не засыпала дыхательные пути «потерпевшего бедствие», так что во время схода стоит не забыть закрыть руками или шарфом лицо, чтобы пыль не забила дыхательные пути. Когда лавина сошла, нужно попытаться выбраться самостоятельно, а в случаи неудавшихся попыток до прихода спасательной службы, стоит расчистить место возле груди и лица пока снег не затвердел (чтобы не задохнутся) отметили работники МЧС.