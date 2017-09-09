На Алтае терпят бедствие «застрявшие» без снаряжения туристы

Резкая смена погоды оставила группу горных туристов из Кемерова без палатки и снаряжения на алтайской вершине Ак-Кем. В МЧС говорят, что спасательная операция не возможна, по крайней мере, до завтрашнего утра.

Как рассказали в Сибирском региональном центре МЧС, группа из 4 туристов вышла на связь со спасателями по спутниковому телефону. Они сообщили, что в районе их стоянки внезапно испортилась погода, их палатку и снаряжение снес со склона сильный ветер. Самостоятельно спуститься с вершины туристы не могут. Однако и спасатели пока что лишены возможности оказать альпинистам помощь. Дело в том, что в районе Ак-Кем ветер достигает 20 м/с и льет дождь, который временами переходит в снег. В таких условиях МЧС не может отправить за группой вертолет. А пешая спасательная миссия невозможна из-за обледенения в горах. Да и дорога «по земле» заняла бы у спасателей не менее трех дней.

В МЧС также рассказали, что терпящим бедствие туристам удалось соорудить себе укрытие. Кроме того, у группы остались продукты и газ, с помощью которого можно растопить лед. Каждые три часа члены группы выходят на связь со спасателями, им дают рекомендации по выживанию, рассказывают об изменениях в погоде.

Кроме того, в региональном центре приняли решение отправить спасательный вертолет МИ-8 из Красноярска в Кемерово, чтобы к моменту улучшения погоды он оказался как можно ближе к терпящим бедствие людям.

Сообщается, что начать спасательную операцию будет возможно не раньше утра 13 августа.