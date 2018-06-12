В Башкирии успешно спасли детскую тургруппу, заблокированную рекой

Башкирские спасатели успешно эвакуировали детскую группу туристов, оказавшуюся в природной ловушке неподалеку от водопада Атыш. Сейчас здоровью 12 детей и двух взрослых ничто не угрожает.

6 июля группа юных туристов из Уфы вышла в поход в район водопада. Из-за сильной жары река Инзер сильно обмелела, поэтому не стала серьезным препятствием для путешественников. Но спустя три дня, когда группа отправилась в обратный путь, ситуация полностью изменилась. Обрушившиеся на Башкирию ливни так наполнили реку, что она вышла из берегов и заблокировала ребят в районе водопада. Ситуация осложнилась тем, что группа не смогла попросить о помощи – в районе Атыша сотовая связь не работает. На счастье, неподалеку оказалась группа взрослых туристов. Они решились на рискованную переправу через реку. А потом, успешно преодолев препятствие, сумели сообщить о заблокированных детях спасателям.

Детей и взрослых, находившихся с ними, бойцы аварийно-спасательной службы эвакуировали с помощью катамарана. Врачебная помощь никому из участников группы не понадобилась, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

В региональном госкомитете по ЧС также рассказали, что детская группа, оказавшаяся в ловушке у Атыша, вышла на маршрут, не зарегистрировавшись у спасателей.