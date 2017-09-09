Спасательная операция в Таиланде: на поверхность вывели шестерых подростков

Спасателям удалось вывести на поверхность шестерых юных тайских футболистов, остававшихся на протяжении более двух недель заложниками пещеры Кхао Луанг. В Таиланде продолжается операция по спасению детей и их тренера из затопленной пещеры.

Как сообщают мировые СМИ, к настоящему моменту шестеро мальчиков уже находятся в полевом госпитале, развернутом неподалеку от входа в пещеру в заповеднике Понг Пха. Также есть информация, что двух ребят вертолетом отправили в стационарную больницу. Не смотря на то, что спасательная операция крайне рискованная, родители мальчиков дали согласие на ее проведение. Ведь если до сих пор речь шла о том, что дети могут просидеть под землей до окончания в октябре сезона дождей, то в последние дни появилась реальная угроза, что муссонные ливни затопят пещеру, не оставив шансов ее узникам. К тому же некоторые из подростков не умеют плавать, а все они сильно ослаблены.

Ребят разделили на группы, каждую из которых должны сопровождать по два профессиональных дайвера. Они помогут юным футболистам проплыть по узким подземным проходам. Тренер ребят будет эвакуироваться последним. Эвакуацией юных футболистов занимаются не только спецназ ВМФ Таиланда, но и дайверы из Франции, Британии и Голландии.

По словам представителей местных властей, спасательная операция может занять несколько дней. Ее длительность определит множество факторов, в том числе и погода.

23 июня юношеская футбольная команда в составе 12 игроков и тренера после тренировки отправились в Понг Пха посетить пещеру Кхао Луанг. Однако начавшийся ливень затопил вход, и группе пришлось уходить от воды вглубь пещеры. Спустя десять дней ребят и их наставника нашли спасатели на расстоянии в несколько километров от входа. Были разработаны несколько планов спасения подростков, однако воплотить их не удалось. До начала спасательной миссии дайверы доставляли жертвам Кхао Луанга воздух в баллонах и еду; также детей сумел осмотреть врач.