Под Новосибирском четыре человека погибли в утонувшем автомобиле

Под Новосибирском трое взрослых и полуторагодовалый ребенок погибли в результате падения с моста в реку легкового автомобиля.

Сегодня неподалеку от села Криводановка серая Хонда с номерами алтайского региона потеряла управление на мосту, въехала на ограждение, а потом перевернулась и упала в реку. Очевидцы говорят, что в момент аварии за рулем иномарки была молодая женщина. Еще в салоне находились двое взрослых мужчин и ребенок.

Как рассказали в экстренных службах, женщина - водитель, ее муж и маленькая дочка, а также взрослый пассажир авто погибли. Предположительно, они утонули после падения с моста.

Автомобиль уже вытащили из воды и извлекли из него тела погибших.

Напомним, в Волгограде сегодня закончилась спасательная операция, которая проводилась после столкновения речной баржи и пассажирского катамарана. В результате трагедии 11 человек погибли, 5 получили ранения, но остались живы.