В Баварии после столкновения пассажирского и грузового поездов пострадало не менее 16 человек

В немецкой Баварии два человека погибли и по крайней мере четырнадцать получили серьезные ранения в результате столкновения пассажирского поезда и грузового состава.

ЧП на железной дороге случилось поздно вечером в понедельник, 7 мая. На юге федеральной земли Бавария, на станции в городе Айхах региональный пассажирский поезд въехал в стоящий товарняк. По неустановленной пока причине оба состава оказались на одной колее. В результате столкновения пострадали люди, находившиеся в региональном поезде. Машинист и женщина – пассажир погибли. Еще около полутора десятков человек были доставлены в больницы с травмами, причем состояние по меньшей мере троих раненых оценивают как тяжелое. Машинист товарного состава не пострадал.

На месте происшествия работают спасатели, а также полицейские, которые устанавливают причину трагедии. На ветке Ингольштадт – Аугсбург временно прекращено движение поездов.