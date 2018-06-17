Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте

Поезд, идущий по маршруту Каир-Асуан в Египте, в ходе движения сошел с рельсов, - сообщает представитель Министерства здравоохранения Египта.

Известно, что с рельсов сошло 8 вагонов, пострадало 6 человек. По информации спасателей, погибших нет, а бОльшая часть повреждений - это ушибы и вывихи. В настоящее время на месте продолжают работать спасательные группы. Курсирование поездов на данном участке заблокировано. Причины схода вагона с рельсов устанавливаются.

Не так давно, 15 июля, в Египте случилось подобное ДТП. Недалеко от Каира, сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда. Около 55 человек госпитализировано. К счастью, погибших в этом случае так же не было. Не смотря на то, что причины полностью не раскрыты, уже задержаны машинист поезда и путеец, который контролирует направление и движение поезда на этом участке пути.

28 февраля этого года в Египте, на станции Абу-эль-Хави, столкнулись два поезда. Стрелочник должен был остановить движение одного из составов, но по неопределенным причинам не сделал этого. В результате 20 человек погибших, около 40 получили повреждения различной тяжести.