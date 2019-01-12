В Канаде сошел с рельсов поезд с товарными вагонами, наполненными нефтью

В Канаде, в провинции Манитоба с рельсов сошло не менее 40 наполненных неочищенной нефтью вагонов поезда, об этом стало известно в субботу, 16 февраля от канала CBC.

В треста километрах от Виннипега, рядом с деревней Сент-Лазар в три часа ночи произошел аварийный съезд состава поезда, из-за чего 37 вагонов с нефтью разлились по территории. Транспортная компания, которая перевозила груз, в данный момент оцепила территорию и занимается ее отчисткой.

Есть опасения, что горючее попадет в местный водоем. Размер площади с разлитым топливом не сообщается. Происшествие обошлось без пострадавших.