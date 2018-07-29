Поезд, перевозящий дизель, сошел с рельсов по вине пьяного машиниста

Грузовой поезд, перевозивший биологический дизель, попал в ДТП на мосту в Румынии.

Поезд из двадцати трех вагонов, загруженными нефтепродуктами (биодизелем), двигался по мосту Кырча на юге Румынии. По полученной информации, машинист проехал на запрещающий сигнал светофора на закрытую на ремонт линию моста. В результате часть состава сошла с рельсов.

О наличии пострадавших не сообщается. С рельсов успел сойти тепловоз и следующие за ним 6 вагонов. Произошел разлив топлива, поэтому на месте дежурит пожарная служба. В результате проведенного медицинского освидетельствования, у машиниста было выявлено алкогольное опьянение (72/100 мг/л). Сейчас ему грозит от трех до десяти лет заключения.

В настоящее время движение по мосту закрыто. Уже сейчас происходит задержка одного пассажирского состава.

В этот же день, около 7:30 утра по местному времени, в Монголии сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда, двигавшегося в город Сайншанд. В настоящее время сообщается о девяти пострадавших, все они были оперативно доставлены в госпиталь. Один пассажир находится в тяжелом состоянии.