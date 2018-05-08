В Волгограде закончили поиск жертв столкновения речных судов, погибли 11 человек

В Волгограде закончилась поисково-спасательная операция после столкновения на Волге речного катамарана и баржи. Спасатели подняли на поверхность тело последней жертвы. Как рассказали в управлении МЧС по Волгоградской области, в результате трагедии скончались 11 человек. Еще пятеро пострадали и были доставлены в больницу с переохлаждением и травмами. По факту нарушения правил движения водного транспорта, которое привело к смерти нескольких человек, следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

По данным Росморречфлота, трагедия произошла накануне вечером неподалеку от острова Голоднй. Примерно в километре от берега катамаран столкнулся с буксиром, который тянул две баржи. Речной караван шел точно по фарватеру, у него не было возможности совершить маневр и предупредить столкновение. В результате малое судно затянуло под баржу, все находившиеся на борту люди, всего 16 человек, оказались в воде. По предварительным данным, плавсредство шло по реке без включенных габаритных огней. Кроме того, позже выяснилось, что у капитана не было обязательных документов на катамаран, а само плавсредство не зарегистрировано. Баржа и ее экипаж при столкновении не пострадали. Сейчас она стоит в порту Волгограда.