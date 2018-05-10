В Новгородской области мальчик во время игры застрелил свою сверстницу

В деревне под Новгородом соседский мальчик смертельно ранил из ружья 10-летнюю школьницу. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, квалифицировав происшедшее как причинение смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в новгородском селе Неронов Бор накануне, вечером 9 июня. Возле одного из сельских домов было найдено тело 10-летней школьницы с огнестрельным ранением. По предварительным данным, она играла с соседским парнишкой, своим сверстником. Вместе дети разглядывали охотничье ружье. Игра закончилась трагически – оружие выстрелило, и девочка получила ранение, не совместимое с жизнью.

На место происшествия выезжали криминалисты и следователи, сообщили в управлении Следственного комитета по Новгородской области. После осмотра места происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства происшедшего.