Названа возможная причина кровавой перестрелки в новосибирском колледже

Причиной кровавой перестрелки, которая сегодня утром произошла в колледже в Новосибирской области, мог стать конфликт между студентами. По факту покушения на убийство следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Сегодня утром 17-летний студент – первокурсник Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий вошел в учебную аудиторию с гладкоствольным ружьем и открыл огонь по учащимся. В результате один юноша был ранен в плечо. Еще двое подростков в панике выпрыгнули в окно и были доставлены в больницу с переломами. Сам юный стрелок покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав происшедшее как покушение на убийство. По предварительной информации, между стрелком и раненым парнем часто возникали конфликты, можно даже говорить о том, что над стрелявшим подростком издевались. Поэтому в качестве возможного мотива преступления правоохранители называют желание отомстить обидчику. СМИ также сообщают, что ружье, которое парень принес в колледж, якобы принадлежит его отцу.

На место ЧП выехал глава области Андрей Травников, а также уполномоченный по правам детей Любовь Зябрева. Расследование обстоятельств трагедии в Барабинске находится на контроле в центральном аппарате следственного комитета и у детского омбудсмена. Прокуратура также проводит проверку, во время которой собирается установить, проводилась ли в учебном заведении работа по профилактике и предотвращению конфликтов между подростками.