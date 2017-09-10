По факту ДТП с детским туристическим автобусом возбудили уголовное дело

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом.

Напомним, в среду, 22 мая, в Псковской области на территории Струго-Красненского района автобус «Неоплан» с двадцатью девятью пассажирами съехал в кювет. Известно, что в нем находились 26 детей и сопровождавшие их взрослые, которые ехали из Пскова на экскурсию в Санкт-Петербург. В результате 19 подростков и двое взрослых были доставлены в больницу. По предварительным данным, авария случилась после того, как водителю внезапно стало плохо и он потерял управление транспортным средством.

В СК рассказали, что следователи отработали место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, нужные для определения тяжести повреждений у пострадавших, опрашивают пострадавших. Устанавливаются причины ДТП.