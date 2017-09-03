По факту взрыва в Дагестане возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту взрыва в спортзале одной из дагестанских школ. В результате происшествия серьезно пострадали 5 учеников от 13 до 17 лет. У них обожжено от 40% до 90% кожного покрова. Спецборт МЧС доставит пострадавших в ожоговые центры Москвы и Нижнего Новгорода, где они смогут продолжить лечение.

Взрыв произошёл в Эбдалайской средней школе Левашинского района Дагестана. По данным следствия установлена предварительная причина ЧП. Газовая труба, проходящая в непосредственной близости к школьной стене, была повреждена. Газ из неё просачивался внутрь здания через щели. Накопившаяся смесь рванула от искры, образованной включением света. В это время в спортзале учащиеся проходили процедуру взвешивания. Расул Темирбеков, помощник руководителя СК в Дагестане, заявил, что следствие продолжается. Виновные в аварии понесут наказание. Ликвидировать пожар удалось усилиями 32 человек и 10 единиц специальной техники.