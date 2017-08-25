СК возбудил уголовное дело об избиении 14-летней девочки, снятом на видео

В Приморье следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 14-летней девочки ее сверстницей после того, как видео с записью преступления появилось в одном из местных аккаунтов Instagram. Личность несовершеннолетней правонарушительницы уже установлена.

ЧП произошло на одной из остановок транспорта во Владивостоке. На видео показано, как девушка измывается над своей жертвой: таскает за волосы, бьет по лицу и голове, пинает ногами, плюет на нее. Потом пострадавшая, стоя на коленях, извиняется «за все». Администраторы соцсети, в чьем ведении находится страница с опубликованным видео, рассказали, что передали в правоохранительные органы запись без наложения ретуши на лица участниц инцидента.

Как сообщили в СК, личности обоих девушек уже установлены. Также стало известно, что нападавшая уже имела неприятности с законом и состоит на учете.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей происшествия. Устанавливается причина избиения. Кроме того, СК собирается в ходе следствия оценить с правовой точки зрения работу взрослых, которые в силу своих обязанностей отвечают за профилактику преступлений среди несовершеннолетних.