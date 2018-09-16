В Петербурге женщина с грудным ребенком выпали из окна на 8 этаже

От полученных травм годовалый мальчик и его мать скончались на месте. По факту их гибели Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

В Следкоме по Санкт-Петербургу подтвердили, что трагедия произошла сегодня утром в Приморском районе города. По их данным женщина 1988 года рождения выпрыгнула из окна квартиры, держа на руках годовалого сынишку. СМИ также сообщают, что отец семейства во время трагедии был на работе.

На месте происшествия работают криминалисты и судебные медики, а также следственно-оперативная группа. Пока что ЧП квалифицировано как убийство. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, 16 сентября в Подмосковье разбились 25-летняя мать с трехлетней дочерью. Женщина спускалась с ребенком по простыням из окна квартиры, спасаясь от угрожавшего ей мужа. Обе пострадавшие остались живы, но получили серьезные травмы.