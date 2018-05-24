В Санкт-Петербурге врачи спасают 15-летнюю девушку, упавшую с 9 этажа

В Санкт-Петербурге 15-летняя девушка упала из окна 9 этажа и выжила. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщают СМИ, несчастье произошло в ночь на 11 июля на улице Вербной в Приморском районе города. Девочку нашли под окнами квартиры, в которой она живет вместе с матерью. Находится эта квартира на 9 этаже.

Карета скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, где врачи констатировали у нее травмы, характерные для падения с высоты. Медики говорят, что сейчас она по-прежнему в тяжелом состоянии.

Информацию об инциденте передали в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах происшедшего.

Напомним, 24 мая в Питере скончалась 10-летняя школьница, которая выпала из окна четвертого этажа. Девочка хотела снять с подоконника кошку, но не удержалась и упала. Ребенок скончался в скорой по дороге в больницу.