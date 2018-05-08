В Санкт-Петербурге скончалась 10-летняя девочка, выпавшая из окна из-за кошки

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка скончалась по дороге в больницу после падения с четвертого этажа.

ЧП произошло 24 мая в Адмиралтейском районе города, в доме на Московском проспекте. Первоклассница забралась на окно, чтобы снять с подоконника кошку. Однако девчушка не удержалась и упала на землю.

Некоторое время после падения ребенок оставался жив. Медики скорой помощи проводили реанимацию по дороге в больницу, но спасти пострадавшую не смогли. Девочка скончалась, не доехав до медучреждения.

Как рассказали в главном управлении СК по Санкт-Петербургу, начата доследственная проверка. По ее результатам будет принято необходимое процессуальное решение.

Напомним, 8 мая в Питере спасли новорожденного малыша, от которого пыталась избавиться несовершеннолетняя мать. 15-летняя уроженка Кыргызстана родила его без врачебной помощи и спрятала в не работающем холодильнике в общежитии. За подготовку к покушению на убийство в отношении молодой женщины возбудили уголовное дело.