В Петербурге новорожденный ребенок чуть не умер в выключенном холодильнике

В Санкт-Петербурге спасли от смерти новорожденного мальчика, которого несовершеннолетняя мать спрятала в выключенный холодильник.

Ребенка нашли накануне вечером в общем коридоре одного из питерских общежитий на улице Задворной. Его срочно доставили в детскую больницу. Медики осмотрели новорожденного и пришли к выводу, что жизнь малыша вне опасности.

Спустя несколько часов в одной из городских больниц нашлась и новоиспеченная мать. Выяснилось, что 15-летняя девушка из Кыргызстана рожала дома без помощи врачей и пыталась избавиться от малыша. В медучреждение ее доставили после резкого ухудшения состояния.

Сейчас правоохранительные органы изучают обстоятельства происшедшего. В отношении несовершеннолетней матери возбудили уголовное дело по факту подготовки к покушению на убийство.

В марте СМИ сообщали, что в Петербурге нашли труп новорожденной девочки в обувной коробке.