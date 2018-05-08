В Санкт-Петербурге маламут искусал 8-месячного малыша

В Санкт- Петербурге врачи спасают жизнь 8-месячного мальчика, которого дома искусала собака.

Днем в понедельник ребенка доставили в первую городскую детскую больницу с тяжелыми ранениями: открытой черепно-мозговой травмой, оскольчатым переломом костей темени и другими повреждениями. Младенца уже прооперировали, но врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что малыша покалечил пес породы маламут, которого ребенок якобы потянул за хвост. Сейчас обстоятельства происшедшего устанавливает следственный комитет, который уже начал проверку. Кроме того, собаку, скорее всего, отправят на освидетельствование к ветеринарам.

Сообщается также, что в 2017 году в Петербурге пострадали от укусов животных около 4 тысяч человек, причем в большинстве случаев речь шла о нападениях именно домашних животных.

Аляскинский маламут – северная порода крупных упряжных собак. Самцы достигают роста более 60 см в холке и веса около 40 килограмм. Считается неагрессивной, добродушной породой, которая хорошо привязывается к человеку и ладит с ним.